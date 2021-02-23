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    عدد سكان أذربيجان يبلغ 10 ملايين و119 ألف و133 نسمة

    ٢٣.٠٢.٢٠٢١ [١٦:٤٧]

    باكو، 23 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    زاد عدد سكان أذربيجان بمقدار 52 ألفا و25 شخصا أو 0.5 في المائة منذ بداية العام الحالي ليصل إلى 10 ملايين و119 ألف و133 نسمة حتى الأول من شهر يناير للعام الجاري.

    أفادت وكالة أنباء أذربيجان الرسمية أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن الكثافة السكانية تبلغ 117 نسمة في الكيلومتر المربع.

    ويسكن 53 في المائة من السكان في المدن و47 في المائة بالقرى ومنهم 49.9 في المائة هم الذكور و50.1 في المائة هن الإناث.

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