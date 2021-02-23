78 وفاة من كورونا في تركيا خلال يوم

أنقرة، 23 فبراير / شباط، (أذرتاج)

على الرغم من الإجراءات المنهجية المتخذة ضد وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في تركيا، سجلت الزيادة اليومية في عدد الإصابات.

أفادت وكالة أذرتاج انه تم تسجيل 8 آلاف و104 مصاب بفيروس كورونا المستجد في تركيا خلال الساعات الـ24 الماضية. وارتفع عدد المصابين الإجمالي بكوفيد 19 إلى مليونين و646 الف و526 شخص.

وأجرت البلاد 118 ألف و816 اختبارا للكشف عن الفيروس، ليبلغ الإجمالي 8 آلاف و104 شخص.

وبحسب المعطيات، تم تسجيل 78 وفاة بكورونا، لتصل الحصيلة 28 ألفا و138.