91 وفاة من كورونا في إيران خلال يوم

طهران، 23 فبراير / شباط، )أذرتاج(

تستمر حالات الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا في إيران في الانخفاض.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الإيرانية ان حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ارتفعت بواقع 8 آلاف و330 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين الإجمالي بالعدوى الى مليون و590 ألف و605 شخص.

تم تسجيل 91 وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية وهو ما يرفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى 59 ألفا و663 شخص.

تعافى أكثر من مليون و358 ألف و541 مصاب تمام وترخصوا.

يستمر تطعيم السكان في إيران.