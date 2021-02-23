عقد اجتماع فريق العمل المشترك حول الاستثمار بين حكومة جمهورية أذربيجان وحكومة دولة قطر

باكو، 23 فبراير، أذرتاج

في 22 فبراير عُقد اجتماع فريق العمل المشترك حول الاستثمار الذي أُنشئ في إطار اللجنة الاقتصادية والتجارية والتقنية المشتركة بين حكومة جمهورية أذربيجان وحكومة دولة قطر.

أفاد المكتب الصحفي لوزارة حالات الطوارئ (FHN) لوكالة أذرتاج أنه حضر الاجتماع المنعقد عبر الاتصال المرئي وفد من الخبراء بقيادة ممثل الإدارة الآسيوية بوزارة الخارجية القطرية عبد الله بن سيف الخيارين وسفير أذربيجان في قطر رشاد إسماعيلوف وسفير قطر في أذربيجان فيصل بن عبدالله آل حنزاب ورئيس إدارة العلاقات الدولية بوزارة حالات الطوارئ أرغوج كلانتارلي وممثلو الجهات الحكومية والمنظمات المدعوون للاشتراك في اجتماع فريق العمل.

أطلع ممثل الإدارة الآسيوية بوزارة الخارجية القطرية عبد الله بن سيف الخيارين المشاركين على تنفيذ العمل الذي قام به فريق العمل والوضع الراهن للتعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والفنية مشدداً على أنه هناك فرصاً كبيرة لمزيد من التوسع في هذه العلاقات.

هنأ رئيس إدارة العلاقات الدولية في وزارة حالات الطوارئ لأذربيجان العقيد أرغوج كلانتارلي المشاركين في الحدث نيابة عن وزير حالات الطوارئ لأذربيجان والرئيس المشارك من الجانب الأذربيجاني للجنة الاقتصادية والتجارية والتقنية المشتركة الفريق الأول كمال الدين حيدروف. وفي حديثه عن أهمية العلاقات السياسية والاقتصادية رفيعة المستوى بين أذربيجان وقطر قال رئيس الإدارة إن كلا البلدين يدعمان بعضهما البعض دائماً في حل القضايا ذات الأهمية ويتعاونان بنجاح داخل المنظمات الدولية. وأكد العقيد أرغوج كلانتارلي أن العلاقات السياسية الموثوقة قد أقيمت بين البلدين نتيجة للسياسة الخارجية الحكيمة للزعيمين وقال إن العلاقات التجارية بين البلدين قد توسعت وزاد حجم التبادل التجاري عدة مرات خلال نشاط اللجنة المشتركة. وقد أشير إلى أن مسائل تنمية العلاقات التجارية الاقتصادية بين البلدين أكثر سرعة وديناميكية وتوسيع بيئة العمل المتبادل وتنفيذ المشاريع المشتركة ودراسة فرص الاستثمار واستكشاف آليات جذب الاستثمار المتبادل تلعب دوراً هاماً في أنشطة فريق العمل المشترك. وأعرب العقيد أرغوج كلانتارلي عن ثقته في أن الجهود المشتركة ستستمر في خلق فرص للتنمية الديناميكية للتعاون القائم وقدم معلومات مفصلة حول العمل المنجز داخل اللجنة في العام الماضي.

وفي نفس الوقت، وجه رئيس الإدارة الذي لفت الانتباه إلى الموارد الطبيعية الغنية والإمكانات السياحية للأراضي المحررة في أذربيجان، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من فرص الاستثمار، دعوة إلى الجانب القطري لتنفيذ مشاريع اقتصادية جديدة في تلك المناطق.

قُدمت في إطار الاجتماع عروض حول المشاريع المقترحة من قبل الجانب الأذربيجاني، وكذلك تم تبادل وجهات النظر حول أولويات التعاون المستقبلي بين الوكالات ذات الصلة في البلدين ونوقش تنظيم الاجتماع المقبل للجنة المشتركة.

في نهاية الاجتماع، ناقش المشاركون قضايا أخرى على جدول أعمال فريق العمل.