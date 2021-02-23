الإعلان عن مسابقة دولية لرسم السجاد بمناسبة الذكرى 880 ليوبيل نظامي كنجوي

باكو، 23 فبراير، أذرتاج

يصادف هذا العام في الذكرى الثامنة والثمانين ليوبيل الشاعر والمفكر الأذربيجاني العظيم نظامي كنجوي. وقع الرئيس إلهام علييف على مرسوم بإعلان عام 2021 "عام نظامي كنجوي" في أذربيجان في هذه المناسبة. بعد صدور هذا المرسوم أعلنت مؤسسة حيدر علييف ووزارة الثقافة ومتحف السجاد الوطني الأذربيجاني عن مسابقة دولية لرسم السجاد تكريسا للشاعر الكبير. يمكن للأشخاص المبدعين الذين تزيد أعمارهم عن 20 عاماً المشاركة في المسابقة.

أبلغ متحف السجاد وكالة أذرتاج أنه يطلب من الراغبين في المشاركة في المسابقة إرسال نسخة ممسوحة ضوئياً من رسومات السجاد الخاصة بهم بتنسيق 600 DPI JPEG إلى [email protected] بحلول 15 مايو.

يحدد الفائز في المسابقة من قبل لجنة التحكيم الدولية وسيعلن عنه في 30 مايو. استناداً إلى رسم المؤلف الفائز، ستتم حياكة السجادة من قبل موظفي قسم التكنولوجيا التقليدية بالمتحف. سيحصل الفائز أيضاً على جائزة نقدية.

إذا كان الفائز في المسابقة مواطناً أجنبياً، فسوف يقوم المتحف بدفع مصاريف سفره والفندق لحضور حفل قطع السجاد.