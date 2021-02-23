وزير الثقافة يلتقي وفد الجمعية الوطنية الفرنسية

باكو، 23 فبراير، أذرتاج

التقى وزير الخارجية الاذربيجاني آنار كريموف في 23 فبراير وفد الجمعية الوطنية الفرنسية.

افادت وكالة أذرتاج ان الوزير رحب بالضيوف وتحدث عن العلاقات الغنية القائمة بين اذربيجان وفرنسا. لفت الى ان المحادثات الجارية والوثائق الموقعة اثناء الزيارات المتبادلة لرئيسي البلدين تساهم في تعميق التعاون. وقال الوزير ان اذربيجان تبدي اهمية كبيرة دائما لتطوير العلاقات الثقافية مع فرنسا.

اكد اعضاء الوفد الفرنسي على ضرورة توسيع العلاقات الثنائية بين البلدين.

تحدث الوزير عن حالة الآثار والمنشآت الثقافية الموجودة في الاراضي المحررة من الاحتلال قال ان ارمينيا دمرت عمدا الآثار والمنشآت الثقافية والتاريخية والمساجد والآثار المسيحية والمقابر والبنى التحتية الاخرى المتعلقة بالتراث الاذربيجاني في الاراضي الاذربيجانية التي احتلتها لمدة حوالي 30 عاما. واضاف ان الدولة الاذربيجانية تحمي كل التراث المسيحي والآثار على اختلاف انتمائها الديني في اذربيجان كاستمرار لسياسة اذربيجان.

أجرى تبادل الآراء حول مسائل تحقيق المشاريع المشتركة وتنظيم الحفلات الثقافية وتغطيتها في الاعلام الفرنسي.