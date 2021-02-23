وزير الخارجية الاذربيجاني يلتقي نظيره التركمانستاني في أنقرة
AzerTAg.az
٢٣.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:١٦]
باكو، 23 فبراير، أذرتاج
التقى وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في 23 فبراير نائب رئيس مجلس الوزراء التركمانستاني وزير الخارجية رشيد ميريدوف في أنقرة.
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