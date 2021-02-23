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    سياسة


    لقاء بين وزيري خارجية أذربيجان وتركيا في أنقرة

    ٢٣.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٢٠]

    باكو، 23 فبراير، أذرتاج

    جرى اليوم في أنقرة لقاء بين وزيري الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف ووزير الخارجية التركي مولود جاوش اوغلو.

    AZERTAG.AZ :لقاء بين وزيري خارجية أذربيجان وتركيا في أنقرة
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