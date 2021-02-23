أول مشاورات سياسية بين وزارتي خارجية أذربيجان ومنغوليا

باكو، 23 فبراير، أذرتاج

اجريت اول مشاورات سياسية عبر الاتصال المرئي بين وزارتي خارجية اذربيجان ومنغوليا في 23 فبراير.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية الاذربيجانية ان نائب وزير الخارجية الاذربيجاني رامز حسنوف ونائب وزير الخارجية المنغولي مينخجين باتسومبر ناقشا المسائل المتعلقة بالعلاقات المتعددة الجوانب والثنائية.

احاط نائب الوزير الخارجية الاذربيجاني نظيره المنغولي علما بآخر تطورات الاوضاع في المنطقة والاوضاع ما بعد انتهاء حرب 44 يوما وتنفيذ الالتزامات بناء على البيانين الثلاثيين وغيرها من المسائل.

كذلك بحث الطرفان في الاوضاع الثنائية الاخيرة الاذربيجانية المنغولية والمسائل المدرجة في الاجندة والتعاون في اطار المنظمات الدولية وتعزيز العلاقات المقبلة.

اشير الى ضرورة مواصلة الحوار السياسي بين البلدين وأهمية العمل على تطوير الوضع الحالي في المجالين الاقتصادي والتجاري والتعاون في الزراعة وصناعة السجاجيد والييطرة وغيرها من المجالات، تعزيز القاعدة القانونية للعلاقات.

كذلك أكد الطرفان على ضرورة تعزيز العلاقات بين الشعبين وتعميق التعاون في مجالات السياحة والتعليم والثقافة والشئون الانسانية.