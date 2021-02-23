جاوش اوغلو: نرحب بتوقيع الوثيقة بشأن استغلال حقل "دوستلوق" بين اذربيجان وتركمانستان

باكو، 23 فبراير، اذرتاج

يسرنا جدا توقيع مذكرة تفاهم بشـأن الشراكة في استكشاف واستغلال الموارد الهيدروكاربونية لحقل "دوستلوق" في بحر الخزر بين حكومة جمهورية اذربيجان وحكومة جمهورية تركمانستان. تفتح هذه الوثيقة فرصا جديدة للتعاون في المنطقة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء، وزير الخارجية التركي مولود جاوش اوغلو مع نظيره التركمانستاني رشيد ميريدوف، في مقر الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة.

وأفادت النسخة العربية لوكالة انباء الاناضول ان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أكد أن بلاده مستعدة للقيام بما يلزم من أجل نقل غاز تركمانستان إلى أوروبا عبر الأراضي التركية.

وأوضح تشاووش أوغلو أنه وقع مع نظيره التركمانستاني على برنامج التعاون بين البلدين لعامي 2021-2022.

ولفت إلى أن الرئيس أردوغان ينوي إجراء زيارة رسمية إلى تركمانستان، تلبية لدعوة نظيره قربان قولي بردي محمدوف، مشيرا إلى رغبة أنقرة في عقد القمة الثلاثية بين زعماء تركيا وأذربيجان وتركمانستان، على هامش الزيارة المرتقبة.

وأوضح تشاووش أوغلو أن العلاقات الاقتصادية بين تركيا وتركمانستان ازدادت تدريجياً رغم تفشي وباء كورونا، وأنه اتفق مع نظيره على إحياء الآليات للوصول إلى مستوى الذي كانت عليه العلاقات في 2014.