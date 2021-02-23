الرئيس الأذربيجاني: نريد ان يعرف المجتمع الدولي الواقعَ الآن اكثر من ذي قبل

باكو، 23 فبراير، اذرتاج

نريد أن يعرف المجتمع الدولي الواقعَ الآن أكثر من ذي قبل. لأنني أعتقد الآن، عندما يزور دبلوماسيون أجانب وممثلو وسائل إعلام دولية الأراضي المحررة أنهم يرون ميدانيا ما خلفه احتلال آثارنا التاريخية والثقافية. إن أولئك الذين احتلوا أراضينا دمروا كل شيء.

افادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها في لقائه عبر الاتصال المرئي مع اسماعيل سراج الدين الرئيس المشارك في مركز نظامي كنجوي الدولي.

كما قال رئيس الدولة: "آمل أنه خلال الحدث التالي الذي سينظمه المركز بعد انتهاء الجائحة، ستكون هناك فرصة لأعضاء المركز لزيارة بعض المناطق المحررة وربما لتنظيم بعض الفعاليات هناك. لكن هذا بالطبع جزء من تعاوننا ومناقشاتنا المستقبلية. مرة أخرى، اريد أن أعرب عن امتناني لكم على دعمكم أثناء الحرب وبعدها.