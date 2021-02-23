الرئيس إلهام علييف: لدينا إرادة قوية وامكانيات كبيرة لإعادة إعمار الاراضي المحررة

باكو، 23 فبراير، أذرتاج

إن أذربيجان ملتزمة بالتزاماتها وخلال الحرب تصرفنا بطريقة صحيحة وكريمة جدا مع مراعاة القواعد والأنظمة الدولية. اعتقد أننا اظهرنا بعد الحرب نهجا بناء للغاية. وأعتقد أن هذه الحقائق ستكون طويلة الأمد.

افادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها في لقائه عبر الاتصال المرئي مع اسماعيل سراج الدين الرئيس المشارك في مركز نظامي كنجوي الدولي.

كما قال الرئيس إلهام علييف انه قد أحل السلام الذي كانت منطقتنا تنتظره لسنوات عديدة مشيرا الى انه "يجب أن يكون السلام طويل الأمد. أنا متأكد من أنكم في نشاط المركز سوف تركزون انتباهكم أيضًا على هذه الفرص، على امكانيات التنمية في فترة ما بعد الحرب، وحالة ما بعد الصراع.

اضاف الرئيس: لقد انتهى الصراع في قاراباغ الجبلية. إنه بالفعل جزء من التاريخ وعلينا الآن أن نركز انتباهنا على القضايا التي أمامنا، بادئ ذي بدء، بالطبع، على إعادة الإعمار وإعادة تأهيل المناطق. كل شيء دُمِّر. لم نتمكن حتى من تصور مدى حجم الدمار. لا يوجد مبنى صالح واحد في أغدام وفي فضولي وفي المناطق والقرى والمدن المحررة الأخرى. كل شيء والآثار التاريخية دُمِّرت. لذا هناك حاجة الى اعمال كثيرة للقيام بإعادة الإعمار والبناء. بالتأكيد، نحن ملتزمون بالقيام بذلك. لدينا إرادة قوية وامكانيات كبيرة للقيام بذلك.