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    أنقرة: انعقاد الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية اذربيجان وتركيا وتركمانستان

    ٢٣.٠٢.٢٠٢١ [٢١:٥‎٠]

    أنقرة، 23 فبراير، أذرتاج

    انعقد في 23 فبراير في انقرة الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية اذربيجان وتركيا وتركمانستان.

    افادت وكالة اذرتاج ان وزراء خارجية اذربيجان وتركيا وتركمانستان جيهون بايراموف ومولود جاوش اوغلو ورشيد ميريدوف عقدوا مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب الاجتماع.

    قبل ذلك وقع الوزراء على بروتوكول الاجتماع.

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