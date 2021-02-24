أذربيجان: تسجيل 220 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و145 حالة شفاء ووفاة شخصين

باكو، 24 فبراير / شباط، (أذرتاج)

سجلت إصابة 220 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 145 مصاب هذا المرض وتوفي شخصين مصابين بالفيروس.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 233 ألف و644 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 228 ألف و157 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 3206 مريض ويستمر علاج 2281 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و571 ألف و16 فحصا طبيا فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 7915 فحص طبي.