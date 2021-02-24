رئيس الوزراء علي أسدوف يهنئ إيراكلي غاريباشفيلي على تعيينه رئيساً لوزراء جورجيا

باكو، 24 فبراير / شباط، (أذرتاج)

بعث رئيس وزراء جمهورية أذربيجان علي أسدوف برسالة تهنئة إلى إيراكلي غاريباشفيلي بمناسبة تعيينه رئيسا لوزراء جورجيا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لمجلس الوزراء أنه جاء في الرسالة أن أذربيجان وجورجيا تربطهما علاقات صداقة وحسن جوار وثيقة مع التقاليد الغنية.

وأعرب عن أمله في أن يتم اتخاذ خطوات مشتركة لمواصلة تطوير وتعزيز العلاقات بين الدولتين الأذربيجانية الجورجية والتعاون الاستراتيجي.