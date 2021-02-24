  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    رئيس الوزراء علي أسدوف يهنئ إيراكلي غاريباشفيلي على تعيينه رئيساً لوزراء جورجيا

    ٢٤.٠٢.٢٠٢١ [١٦:٠٥‎]

    باكو، 24 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    بعث رئيس وزراء جمهورية أذربيجان علي أسدوف برسالة تهنئة إلى إيراكلي غاريباشفيلي بمناسبة تعيينه رئيسا لوزراء جورجيا.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لمجلس الوزراء أنه جاء في الرسالة أن أذربيجان وجورجيا تربطهما علاقات صداقة وحسن جوار وثيقة مع التقاليد الغنية.

    وأعرب عن أمله في أن يتم اتخاذ خطوات مشتركة لمواصلة تطوير وتعزيز العلاقات بين الدولتين الأذربيجانية الجورجية والتعاون الاستراتيجي.

    AZERTAG.AZ :رئيس الوزراء علي أسدوف يهنئ إيراكلي غاريباشفيلي على تعيينه رئيساً لوزراء جورجيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٤.٠٢.٢٠٢١ [٢٢:١٤]
    عشق اباد تستضيف القمة الثلاثية التركية الاذربيجانية التركمانستانية
    ٢٤.٠٢.٢٠٢١ [٢٢:٠٢]
    جيهون بايراموف يلتقي نائب وزير الخارجية الاوكراني
    ٢٤.٠٢.٢٠٢١ [١٣:٠٣]
    سيتم تجديد اتفاقية التعاون بين أذرتاج ووكالة للأنباء الأردنية "بترا"
    ٢٣.٠٢.٢٠٢١ [٢١:٥‎٠]
    أنقرة: انعقاد الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية اذربيجان وتركيا وتركمانستان
    رئيس الوزراء علي أسدوف يهنئ إيراكلي غاريباشفيلي على تعيينه رئيساً لوزراء جورجيا