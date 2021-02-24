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    جيهون بايراموف يلتقي نائب وزير الخارجية الاوكراني

    ٢٤.٠٢.٢٠٢١ [٢٢:٠٢]

    باكو، 24 فبراير، أذرتاج

    التقى وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في 24 فبراير نائب وزير الخارجية الاوكراني واسيل بودنار.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية ان جيهون بايراموف اعرب عن امتنانه للوضع الحالي لعلاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين مشيرا الى وجود التعاون والتفاهم بين البلدين في المنصات المتعددة الجوانب.

    قال الوزير ان تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين يساهم في تطوير العلاقات مؤكدا خاصة على اهمية زيارة الرئيس الاوكراني زيلينسكي الى اذربيجان عام 2019.

    كذلك احاط الوزير نائب وزير الخارجية الاوكراني علما بآخر تطورات الاوضاع في المنطقة وتنفيذ البيانين الثلاثيين والوضع الامني الجديد في المنطقة وامكانيات التعاون.

    نقل الضيف الاوكراني الى الوزير تحيات نظيره الاوكراني دميترو كوليبا وقال ان الوزير الاوكراني يدعو نظيره الاذربيجاني لزيارة اوكرانيا.

    تم التشديد على وجود آفاق كبيرة لتطوير العلاقات الثنائية مع الاشارة الى اهمية نشاط اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي.

    AZERTAG.AZ :جيهون بايراموف يلتقي نائب وزير الخارجية الاوكراني
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