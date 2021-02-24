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    سياسة


    عشق اباد تستضيف القمة الثلاثية التركية الاذربيجانية التركمانستانية

    ٢٤.٠٢.٢٠٢١ [٢٢:١٤]

    عشق اباد، 24 فبراير، أذرتاج

    ستستضيف العاصمة التركمانستانية عشق اباد القمة الثلاثية التركية الاذربيجانية التركمانستانية عام 2021.

    افادت وكالة اذرتاج ان وزراء خارجية تركمانستان واذربيجان وتركيا اتفقوا على هذا في اللقاء الثلاثي في انقرة.

    يذكر ان انقرة احتضنت الاجتماع الثلاثي الخامس لوزراء خارجية اذربجيان وتركيا وتركمانستان في 23 فبراير.

     

    AZERTAG.AZ :عشق اباد تستضيف القمة الثلاثية التركية الاذربيجانية التركمانستانية
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    عشق اباد تستضيف القمة الثلاثية التركية الاذربيجانية التركمانستانية