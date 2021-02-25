أذربيجان: تسجيل 126 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و142 حالة شفاء ووفاة 3 أشخاص

باكو، 25 فبراير / شباط، (أذرتاج)

سجلت إصابة 126 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 142 مصاب هذا المرض وتوفي 3 أشخاص مصابين بالفيروس.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 233 ألف و770 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 228 ألف و299 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 3209 مريض ويستمر علاج 2262 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و576 ألف و454 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 5438 فحص طبي.