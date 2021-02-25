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    إعلان أسماء بلدان التعاون الاسلامي التي تجري معظم العمليات التجارية مع أذربيجان

    ٢٥‎.٠٢.٢٠٢١ [١٨:١٢]

    باكو، 25 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    صدرت أذربيجان معظم منتجاتها إلى تركيا بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي خلال يناير من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الأذربيجانية أن تركيا وإيران وماليزيا في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان المستوردة المنتجات الأذربيجانية.

    وشكلت العمليات التجارية مع تركيا 261.1 مليون دولار ومع إيران 30 مليون دولار ومع ماليزيا 9.6 مليون دولار.

    وزاد حجم التبادل التجاري مع البلدان الثلاثة مقارنة بالشهر نفسه في عام 2020.

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