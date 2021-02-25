باكو، 25 فبراير / شباط، (أذرتاج)

شارك الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم في حفل تسليم شقق لعائلات الشهداء وذوي الإعاقة جراء حرب قراباغ في مجمع سكني جديد في بلدة رامانا بباكو.

افادت وكالة اذرتاج ان رئيس الدولة تفقد الظروف المهيأة في المجمع السكني.

أنشئ 30 مبنى من تسعة طوابق في هذا المجمع. تم تزويد المجمع المكون من 1512 شقة بجميع البنية التحتية الاجتماعية اللازمة. أنشئ في المجمع مدرسة وروضة أطفال وناد - مركز للاجتماع. وفقا للبرامج التي أقرها المرسوم الرئاسي الموقع في شهر يناير من العام الجاري، سيتم تزويد أكثر من 11 ألف أعضاء من عائلات الشهداء ومعاقي الحرب المحتاجين إلى مساكن بشقق ومنازل خاصة في الفترة ما بين 2021-2025.

بعد الإطلاع على المجمع، التقى الرئيس إلهام علييف بأفراد أسر الشهداء ومعاقي الحرب.

ألقى رئيس الدولة كلمة في اللقاء.

وفي الختام التقطت صور تذكارية.