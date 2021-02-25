جرح شخص مدني جراء انفجار لغم في قرية مهديلي في محافظة جبرائيل
AzerTAg.az
٢٥.٠٢.٢٠٢١ [١٨:٥١]
باكو، 25 فبراير، أذرتاج
جراء انفجار لغم في قرية مهديلي المحررة في المحافظة في الساعة الثانية ظهرا اليوم اصاب ساكن محافظة جبرائل ميرزالييف جول أوغلان عمران اوغلو من مواليد 1964 بجروح مختلفة.
أفادت وكالة أذرتاج ان نيابة محافظة جبرائل كشفت ان المواطن جرح نتيجة انفجار لغم مضاد للمشاة في القرية اثناء اشتغاله بالاعمال الزراعية.
تجري النيابة التحقيق في هذا الشأن.
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