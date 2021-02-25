  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    جرح شخص مدني جراء انفجار لغم في قرية مهديلي في محافظة جبرائيل

    ٢٥‎.٠٢.٢٠٢١ [١٨:٥‎١]

    باكو، 25 فبراير، أذرتاج

    جراء انفجار لغم في قرية مهديلي المحررة في المحافظة في الساعة الثانية ظهرا اليوم اصاب ساكن محافظة جبرائل ميرزالييف جول أوغلان عمران اوغلو من مواليد 1964 بجروح مختلفة.

    أفادت وكالة أذرتاج ان نيابة محافظة جبرائل كشفت ان المواطن جرح نتيجة انفجار لغم مضاد للمشاة في القرية اثناء اشتغاله بالاعمال الزراعية.

    تجري النيابة التحقيق في هذا الشأن.

    AZERTAG.AZ :جرح شخص مدني جراء انفجار لغم في قرية مهديلي في محافظة جبرائيل
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٥‎.٠٢.٢٠٢١ [١٩:٠٠]
    ولادة 126 ألف و571 مولود جديد في أذربيجان خلال العام السابق
    ٢٣.٠٢.٢٠٢١ [١٨:٢٥‎]
    عقد اجتماع فريق العمل المشترك حول الاستثمار بين حكومة جمهورية أذربيجان وحكومة دولة قطر
    ٢٣.٠٢.٢٠٢١ [١٦:٤٧]
    عدد سكان أذربيجان يبلغ 10 ملايين و119 ألف و133 نسمة
    ٢٢.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٢٤]
    زيارات دون فيزا بين اذربيجان وتركيا تنفذ على اساس بطاقة الهوية البيومترية
    جرح شخص مدني جراء انفجار لغم في قرية مهديلي في محافظة جبرائيل