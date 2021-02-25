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    ولادة 126 ألف و571 مولود جديد في أذربيجان خلال العام السابق

    ٢٥‎.٠٢.٢٠٢١ [١٩:٠٠]

    باكو، 25 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    ولد 126 ألف و571 مولود جديد في أذربيجان خلال عام 2020 السابق وجاء معدل كل 1000 ساكن من الأهالي 12.7 مولود جديد.

    وقالت هيئة الإحصاء في بيان إن 53.3 في المائة من المواليد الجدد هم الذكور و46.7 في المائة منهم هن الإناث.

    ولد 3300 مولود جديد توائم و123 منهم ثلاثة توائم.

    وسجلت 75 ألفا و647 حالة وفاة في البلد خلال العام السابق وكان مستوى الوفاة لكل 1000 شخص من الأهالي 7.6 حالة.

    AZERTAG.AZ :ولادة 126 ألف و571 مولود جديد في أذربيجان خلال العام السابق
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