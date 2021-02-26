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    ثقافة


    افتتاح معرض الصور بعنوان "إبادة القرن- خوجالي" في اسطنبول

    ٢٦.٠٢.٢٠٢١ [١٥‎:٠٥‎]

    اسطنبول، 26 فبراير، أذرتاج

    افتتح معرض الصور بعنوان "إبادة القرن- خوجالي" في اسطنبول.

    تفيد أذرتاج أنه تم تنظيم المعرض من قبل جمعية "سافاكوي إغديرلار" للتضامن الاجتماعي والثقافة في اسطنبول، وكذلك دوائر اسطنبول التركية الأذربيجانية (ISTAD) .

    وحضر المعرض رئيس جمعية "سافاكوي إغديرلار" للتضامن الاجتماعي والثقافة في اسطنبول جلال غرالي ورئيس دوائر اسطنبول التركية الأذربيجانية سفر غراغويونلو وممثلون عن المجتمع.

    قال المتحدثون في الحدث إن الإبادة الجماعية في خوجالي كانت جريمة لم ترتكب ضد الأذربيجانيين فقط فحسب، بل ضد الإنسانية جمعاء، وكذلك ضد العالم التركي. لهذا السبب، يجب على العالم كله أن يدعم أذربيجان بشكل كامل من أجل العدالة في خوجالي. على الرغم من ارتكابهم عملاً مروعاً من أعمال الإبادة الجماعية مثلما في خوجالي، فإن الأرمن الذين يقدمون مزاعم إبادة جماعية لا أساس لها ضد تركيا يعرفون أنفسهم للعالم كشعب مظلوم ولكن الأرمن هم الذين ارتكبوا هذه الإبادة الجماعية في نظر العالم. إن إفلات مرتكبي هذه الجريمة الدموية من العقاب جريمة بحق البشرية جمعاء.

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