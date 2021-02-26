إحياء ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية في خوجالي في اجتماع مجموعات الصداقة البرلمانية بين أذربيجان والمملكة المتحدة

باكو، 26 فبراي، أذرتاج

عقد الاجتماع السنوي العام لمجموعة أذربيجان في البرلمان البريطاني يوم 25 فبراير.

أبلغ مكتب الصحافة والعلاقات العامة في المجلس الوطني وكالة أذرتاج أنه شارك في الاجتماع أعضاء المجموعة من مجلسي اللوردات والعموم برئاسة رئيس المجموعة بوب بلاكمان ورئيس مجموعة العمل للعلاقات بين البرلمانين الأذربيجاني والبريطاني جوانشير فيزييف وسفير أذربايجان لدى المملكة المتحدة طاهر تقيزاده ونائب رئيس قسم العلاقات الدولية في مكتب المجلس الوطني بابك أغاييف.

في الاجتماع العام السنوي، تمت إعادة تعيين بوب بلاكمان رئيساً لمجموعة أذربيجان في البرلمان البريطاني وتعيين أعضاء مجلس إدارة المجموعة.

في الاجتماع المنعقد عشية الذكرى التاسعة والعشرين للإبادة الجماعية في خوجالي، أعرب رئيس المجموعة بوب بلاكمان عن تعازيه لشعب أذربيجان وعائلات ضحايا المأساة. وفي حديثه عن مبادرته التشريعية الأولية في مجلس العموم، شدد على أهمية إقامة مثل هذه الأحداث التذكارية من أجل منع مثل هذه المآسي.

أشار رئيس وأعضاء مجموعة أذربيجان في خطاباتهم بارتياح إلى أن أذربيجان قد حررت أراضيها من الاحتلال وأعربوا عن عزمهم زيارة الأراضي المحررة.

أطلع السفير طاهر تقيزاده في كلمته الملقاة في الاجتماع على الوضع الحالي في المنطقة وتطرق إلى نتائج زيارة وزيرة الدولة لشئون الجوار الأوروبي والمنطقة الأمريكية ويندي مورتون إلى أذربيجان في 8-10 فبراير. وفي إشارة إلى أن الزيارة كانت ناجحة للغاية أكد السفير أنه في ظل الظروف الجديدة هناك فرص جديدة للتعاون على نطاق واسع بين بلدينا، بما في ذلك إعادة إعمار الأراضي المحررة.

دعا عضو المجلس الوطني جوانشير فيزييف في حديثه في الاجتماع أعضاء مجموعة أذربيجان لزيارة بلادنا، مؤكداً على أنه خلال هذه الزيارة ستتاح لهم الفرصة للتعرف على الوضع في الأراضي المحررة.

بعد ذلك، تابع نائب رئيس قسم العلاقات الدولية في مكتب المجلس الوطني بابك أغاييف الحديث وأبلغ عن العمل المنجز لإعلام البرلمانيين والصحفيين الدوليين بالوضع الحالي في الأراضي المحررة في أذربيجان.