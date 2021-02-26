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    إصدار طوابع بريدية تعكس طلب "العدالة لخوجالي!" في نيدرلند

    ٢٦.٠٢.٢٠٢١ [١٥‎:١٨]

    باكو، 26 فبراير، أذرتاج

    أصدرت طوابع البريد الدولية بمبادرة من منظمات الشتات الأذربيجانية العاملة في مملكة نيدرلند عشية الذكرى التاسعة والعشرين للإبادة الجماعية في خوجالي.

    وأفادت لجنة الدولة للعمل مع المغتربين وكالة أذرتاج أن الطوابع تعكس تاريخ الإبادة الجماعية في خوجالي ومطالبة "العدالة لخوجالي".

    سترسل منظمات الشتات طوابع بريدية مع طلب "#justiceforkhojaly" إلى السلطات النيدرلندية والمنظمات الدولية هذا العام.

    AZERTAG.AZ :إصدار طوابع بريدية تعكس طلب "العدالة لخوجالي!" في نيدرلند
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