كييف، 27 فبراير / شباط، (أذرتاج) ارتفع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في اوكرانيا خلال اليوم الأخير. قالت وزارة الصحة الاوكرانية إن حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ارتفعت بواقع 8 آلاف و172 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ولتصل الى مليون و342 الف و16 شخصا. وتوفي 151 مصاب منهم خلال 24 ساعة أخيرة ليصل عدد حالات الوفاة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد 25 الفا و893 حالة وفاة. واشارت الى أن مليونا و168 ألف و321 مصاب تعافوا تماما وترخصوا.

AZERTAG.AZ : 151 وفاة من كورونا في أوكرانيا خلال يوم

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده