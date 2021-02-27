الرئيس إلهام علييف: لدينا خطط كبيرة لإعادة إعمار المناطق و ننفذها

باكو، 27 فبراير، أذرتاج

بدأ بالفعل بناء مطار فضولي. نستكمل عملية إزالة الألغام فيه وسيتم تشغيل المطار، على أي حال ومدارج الهبوط والاقلاع وأنظمة الملاحة التي ستضمن تشغيل المطار في أقرب وقت ممكن. سيكون المطار مطاراً دولياً. ستكون المدارج قادرة على استيعاب جميع أنواع الطائرات، بما في ذلك الطائرات الثقيلة وطائرات الشحن.

تفيد أذرتاج أن هذا البيان صدر عن الرئيس إلهام علييف في مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية أمس رداً على سؤال من وكالة أنباء تاس الروسية.

قال رئيس الجمهورية إنه إذا سارت الأمور وفقاً للخطة، فسيتم تشغيل المطار في أوائل الخريف. سيسمح لنا ذلك باستخدام المطار لإعمار الإقليم في نقل البضائع التي سنستلمها من الخارج، وكذلك لسهولة تنقل مواطني الدول المجاورة إلى شوشا.

وأضاف الرئيس قائلاً: "يتم بناء طريقين سريعين إلى شوشا في نفس الوقت مع بناء المطار. سمي أحد هذين الطريقين بـ"طريق النصر". سارت القوات الخاصة الأذربيجانية بهذا الطريق بالذات عبر الغابات والوديان ووصلت إلى شوشا. سيوفر الطريق الآخر الذي يمر عبر سهل منخفض نسبياً وصولاً مباشراً من المطار. لذلك، أنا على ثقة من أن الأذربيجانيين الذين يعيشون في الخارج، وكذلك مواطني البلدان الأخرى ستتاح لهم مثل هذه الفرصة. يجب أن أقول إن خططنا لبناء المطارات لا تقتصر على فضولي. نخطط في بناء مطارات في لاتشين وزانكيلان، مع الأخذ بالاعتبار برنامج إعادة البناء لهذه الأراضي وأن زانكيلان ستصبح مركزاً لوجستياً مهماً للغاية".

واشار الرئيس إلهام علييف إلى أن إحدى نقاط البيان الثلاثي تتمثل في فتح ممر يربط بين أذربيجان وأرمينيا وجمهورية ناختشيفان ذات الحكم الذاتي، وكذلك بين أذربيجان وتركيا وروسيا وتركيا وقال: "لذلك، لدينا خطط كبيرة وسنقوم بتنفيذها. هذا العام، تمت الموافقة على برنامج الاستثمار الخاص الكبير إلى حد ما لإعادة إعمار الأراضي. نقوم بتسديد الدفعات الأولى على أساس العقود المبرمة.