ارتفاع سعر برميل النفط
AzerTAg.az
٠١.٠٣.٢٠٢١ [١٥:٢٩]
باكو، 1 مارس / آذار، )أذرتاج(
ارتفع سعر برميل النفط في الأسواق العالمية.
أفادت وكالة أذرتاج أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 65.42 دولارا في بورصة لندن بعد ارتفاعه 1 دولار وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 62.49 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد ارتفاعه قدر 0.99 دولارا.
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