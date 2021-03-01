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    ارتفاع سعر برميل النفط

    ٠١.٠٣.٢٠٢١ [١٥‎:٢٩]

    باكو، 1 مارس / آذار، )أذرتاج(

    ارتفع سعر برميل النفط في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 65.42 دولارا في بورصة لندن بعد ارتفاعه 1 دولار وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 62.49 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد ارتفاعه قدر 0.99 دولارا.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع سعر برميل النفط
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