الخارجية: الخطاب العدائي لأرمينيا يظهر بوضوح عن النوايا الخبيثة ليريفان الرسمية

باكو، 1 مارس، أذرتاج

علقت رئيسة المكتب الصحفي لوزارة الخارجية ليلى عبداللاييفا في مقابلة مع وسائل الإعلام على البيان الذي الصادر عن ممثل وزارة الخارجية الأرمينية حول تصريحات رئيس جمهورية أذربيجان التي أدلى بها في مؤتمره الصحفي.

وتفيد أذرتاج أن ليلى عبداللاييفا قالت: "بينما تحدث رئيس جمهورية أذربيجان في مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية، بما في ذلك عن آفاق البناء والتعاون لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة في فترة ما بعد الصراع، فإن الجانب الأرميني يعرض النهج الهدام المعاكس والخطاب العدائي الذي يعبر بوضوح عن النوايا الخبيثة ليريفان الرسمية.

إذا كانت أرمينيا، كما يقول ممثل خارجيته، تتخذ نهجاً انتقامياً من خلال تحديث جيشها، إذا لا تزال لا تفهم أن عقوداً من العدوان والاحتلال قد أدت إلى العداء والخلاف، وإذا لم تستخلص استنتاجات من الأحداث الأخيرة، فهي تقضي بنفسها على مستقبل شعبها الآمن والمليء بتقدم.

كما أثبتت الحرب الوطنية، فإن أذربيجان مستعدة دائماً لضمان سيادتها وسلامة أراضيها داخل حدودها الدولية وقادرة على منع أي تهديدات قد تنشأ في هذا المجال بحزم.