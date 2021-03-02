تطعيم أكثر من 22 الف شخص في أذربيجان

باكو، 2 مارس / آذار، (أذرتاج)

قال مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 22 الف و498 شخص تم تطعيمهم الى الحين.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الالكتروني "koronavirusinfo.az" على الانترنت أنه حتى الآن، تم تطعيم 293 الف و360 شخص في بلدنا ضد عدوى فيروس كورونا المستجد.

يستمر التطعيم بنجاح في جميع مناطق البلاد.