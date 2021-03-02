وزير الثقافة الاذربيجاني يلتقي وزير الخارجية التركي

باكو، 2 مارس / آذار، (أذرتاج)

قام وزير الثقافة الأذربيجاني آنار كريموف والوفد المرافق له بزيارة الى جمهورية تركيا.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الثقافة ان الوزير آنار كريموف التقى بوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في أنقرة، ذلك على هامش زيارته تركيا.

أشار الجانبان إلى التطور الناجح للعلاقات الثنائية الودية والأخوية في جميع المجالات خلال الاجتماع المنعقد اليوم وأعربا عن ارتياحهما لتوسيع التعاون في مجال الثقافة. كما تم التأكيد على أهمية المشاريع المشتركة التي تنفذها الدولتين. وقد لوحظ أن الزيارات المتبادلة لمسؤولي الدولة ساهمت في زيادة توسيع التعاون بين البلدين.

وتحدث الجانبان عن الانتصار التاريخي الذي يجسد الوحدة التركية الأذربيجانية وعن الدعم الكبير الذي قدمته الدولة الشقيقة في الحرب المستمرة مدة 44 يوما.

وكما تبادلا وجهات النظر حول العلاقات الثنائية وآفاق التطور في مجال الثقافة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.