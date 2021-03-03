الفائزة بمنحة تعليمية مخصصة لمواطني الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز ستدرس لدرجة الدكتوراه في جامعة باكو الحكومية

باكو، 3 مارس، أذرتاج

عقد لقاء التعرف في كلية العمل المكتبي والمعلومات لجامعة باكو الحكومية على المواطنة الجزائرية ليمونز نور الهدى جومانا التي التحقت بالكلية في برنامج التأهيل في دكتوراه الفلسفة بموجب مرسوم رئيس جمهورية أذربيجان "حول منح منحة دراسية لمواطني الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز للتعليم في مؤسسات التعليم العالي لجمهورية أذربيجان" المؤرخ في 10 يناير 2018.

ابلغت جامعة باكو الحكومية وكالة أذرتاج أن القائم بأعمال عميد كلية العمل المكتبي والمعلومات ألمدار جبارلي هنأ طالبة الدكتوراه الأجنبية على فوزها بمنحة دراسية لمواطني الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز وأعرب عن شكره لاختيارها لهذه الكلية. وأشار العميد إلى أن أذربيجان تترأس حركة عدم الانحياز منذ عام 2019 وهذه المنظمة تدعم دائماً الموقف العادل لبلادنا. ثم تم إطلاع طالبة الدكتوراه الأجنبية على البيئة التعليمية في بلادنا وتاريخ جامعة باكو الحكومية ويومها هذا وأنها أول جامعة في أذربيجان، وكذلك معلومات مفصلة عن كلية العمل المكتبي والإعلامي.

وأعربت طالبة الدكتوراه الجزائرية ليمونز نور الهدى جومانا عن امتنانها للقاء وقالت إن لديها الكثير من المعلومات حول بلادنا، بما في ذلك انتصارنا في الحرب الوطنية وأعربت عن ارتياحها لمواصلة تعليمها في أرقى جامعة في أذربيجان. ثم نوقشت الموضوعات التي ستجري طالبة الدكتوراه بحثها أثناء دراستها.