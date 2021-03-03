  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    صندوق النفط يحصل على 574.5 مليون دولار من "أذري – جيراق – جونشلي"

    ٠٣.٠٣.٢٠٢١ [١٦:٢٥‎]

    باكو، 3 مارس / آذار، (أذرتاج)

    حصل صندوق النفط الاذربيجاني على 574 مليون و543 ألف دولار أمريكي في إطار تنفيذ مشروع تطوير حقلول النفط والغاز "أذري – جيراق - جونشلي" في القطاع الأذربيجاني من بحر الخزر.

    افادت وكالة اذرتاج قسم العلاقات العامة في الصندوق ان عائدات صندوق النفط من مشروع "أذري – جيراق - جونشلي" في عام 2020 بلغت 3 مليارات و522.7 مليون دولار.

    AZERTAG.AZ : صندوق النفط يحصل على 574.5 مليون دولار من "أذري – جيراق – جونشلي"
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٣.٠٣.٢٠٢١ [١٢:٥‎٥‎]
    برميل من "آذري لايت" يباع بقيمة 64.25 دولار
    ٠٣.٠٣.٢٠٢١ [١٢:٥‎٣]
    ارتفاع سعر برميل النفط
    ٠٢.٠٣.٢٠٢١ [١٢:١١]
    برميل من "آذري لايت" يباع بقيمة 65.66 دولار
    ٠٢.٠٣.٢٠٢١ [١٢:٠٣]
    انخفاض سعر برميل النفط
    صندوق النفط يحصل على 574.5 مليون دولار من "أذري – جيراق – جونشلي"