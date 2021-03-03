صندوق النفط يحصل على 574.5 مليون دولار من "أذري – جيراق – جونشلي"

باكو، 3 مارس / آذار، (أذرتاج)

حصل صندوق النفط الاذربيجاني على 574 مليون و543 ألف دولار أمريكي في إطار تنفيذ مشروع تطوير حقلول النفط والغاز "أذري – جيراق - جونشلي" في القطاع الأذربيجاني من بحر الخزر.

افادت وكالة اذرتاج قسم العلاقات العامة في الصندوق ان عائدات صندوق النفط من مشروع "أذري – جيراق - جونشلي" في عام 2020 بلغت 3 مليارات و522.7 مليون دولار.