الرئيس إلهام علييف يلتقي الوفد برئاسة رئيس هيئة الأركان المشتركة في باكستان عبر الاتصال المرئي
AzerTAg.az
٠٣.٠٣.٢٠٢١ [١٧:١١]
باكو، 3 مارس / آذار، (أذرتاج)
التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم الجنرال نديم رضا رئيس هيئة الأركان المشتركة في جمهورية باكستان الإسلامية عبر الاتصال المرئي.
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