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    الرئيس إلهام علييف يلتقي الوفد برئاسة رئيس هيئة الأركان المشتركة في باكستان عبر الاتصال المرئي

    ٠٣.٠٣.٢٠٢١ [١٧:١١]

    باكو، 3 مارس / آذار، (أذرتاج)

    التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم الجنرال نديم رضا رئيس هيئة الأركان المشتركة في جمهورية باكستان الإسلامية عبر الاتصال المرئي.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي الوفد برئاسة رئيس هيئة الأركان المشتركة في باكستان عبر الاتصال المرئي
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    الرئيس إلهام علييف يلتقي الوفد برئاسة رئيس هيئة الأركان المشتركة في باكستان عبر الاتصال المرئي الرئيس إلهام علييف يلتقي الوفد برئاسة رئيس هيئة الأركان المشتركة في باكستان عبر الاتصال المرئي