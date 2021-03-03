البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار لـ4 مارس
AzerTAg.az
٠٣.٠٣.٢٠٢١ [١٨:٥٤]
باكو، 3 مارس / آذار، )أذرتاج(
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 4 مارس / آذار.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من يوم 4 مارس / آذار.
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