اتحاد وكالات أنباء " التعاون الإسلامي" والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص من خلال منتدى الأعمال لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية "ثقة" يوقعان مذكرة تعاون إعلامي

باكو، 3 مارس (أذرتاج).

وقع اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (UNA) والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD) من خلال منتدى الأعمال لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية (ثقة) اليوم، مذكرة تعاون بشأن تحقيق الأهداف المشتركة وخدمة القضايا التي تُسٌهل العمل والتعاون وتعزيز التكامل بين الطرفين.

تم التوقيع على المذكرة من قبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص أيمن أمين سجيني، والمدير العام المكلف لاتحاد (يونا) أحمد بن عبد الله القرني.

تهدف الاتفاقية إلى إرساء أسس التعاون بين الطرفين في مجال الإعلام والتغطية الإخبارية لأنشطة ومبادرات مؤسسات القطاع الخاص بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وكذلك التنسيق مع اتحاد (يونا) لنشر الأخبار وضمان التغطية الإعلامية باللغات الرسمية الثلاث (العربية والإنجليزية والفرنسية) كما تهدف المذكرة إلى تبادل المعلومات والاستشارات في مجالات العمل المشترك، وتنسيق الأنشطة والفعاليات ذات الصلة، والتعاون في تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية والمنتديات الإعلامية المتخصصة.

وتنص المذكرة كذلك على نقل المعرفة والمعلومات وتبادل الخبرات بين الطرفين، حيث تقوم "ثـــــــقــــــــة" تحت إشراف المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD) وبتفويض من قبل (مجموعة البنك الإسلامي للتنمية) بتزويد الاتحاد بمختلف التقارير والدراسات التي تعدها مؤسسات القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية حول أعمالها وأنشطتها، وبدوره يقوم الاتحاد بإعداد تقارير إعلامية ومواضيع إخبارية بناءً على المحتويات والمواد التي يوفرها منتدى الأعمال لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية "ثـــــقــــــة".

ورحب الأستاذ/ سجيني، بإقامة هذه الشراكة الاستراتيجية مع اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) وتعزيز التعاون في مجال التغطية الإعلامية والإخبارية التي ستسهم في التعريف بأنشطة وخدمات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وتعزيز التجارة والاستثمار والتأمين في الدول الأعضاء.

من جانبه، أكد القرني أن المذكرة سوف تساهم في تمهيد الطريق للتعاون بين الطرفين في مجالات الإعلام، وتحسين المهارات التنموية والاقتصادية للإعلاميين، والتغطية الإخبارية لأنشطة ومبادرات مؤسسات القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وأضاف أن الاتفاقية تُسهم أيضا في توثيق التعاون من خلال إنتاج التقارير والمحتوى الإعلامي الذي يلقي الضوء على أنشطة التنمية في دول منظمة التعاون الإسلامي.

كما اتفق الجانبان على تقييم التقدم المحرز في تحقيق الهدف العام لمذكرة التعاون والنظر في سبل تنفيذ أحكامها بفعالية وكفاءة، لتسخير قدرات الطرفين في خدمة القطاع الخاص في الدول الأعضاء.

عن منتدى الأعمال لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية "ثـــــقــــة"

منتدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية للأعمال ("ثقة") هو نافذة مجموعة البنك التي تيسر الاتصال والتنسيق بين مؤسساتها المعنية وشركات القطاع الخاص والمؤسسات ذات الصلة في البلدان الأعضاء. ويتمثل الهدف الرئيسي المنشود من "ثقة" في إنشاء منبر فريد للحوار الفعال والتعاون والشراكة الشاملة لقادة الأعمال الملتزمين بالشراكة في الفرص الاستثمارية الواعدة. وسيستفيد منتدى "ثقة"، من خلال أداء دوره باعتباره ميسراً ومحفّزا، من موارد مجموعة البنك لمدّ المستثمرين بالخدمات الضرورية والثقة، وإقامة شراكات استراتيجية مع قادة القطاع الخاص. وسينصب التركيز في المقام الأول على تعزيز الاستثمار عبر الحدود بين البلدان الأعضاء بدعم من منتجات مجموعة البنك وخدماتها المالية. (www.idbgbf.org)