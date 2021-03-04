أذربيجان: كل وسائل المواصلات العامة متوقفة في 8 مارس

باكو، 4 مارس (أذرتاج).

ستوقف كل وسائل المواصلات العامة حركتها في اذربيجان ابتداء من الساعة 00:00 في 6 مارس حتى الساعة 06:00 في 9 مارس.

افادت وكالة أذرتاج ان مجلس الوزراء ادخل تعديلا على قراره بشأن "التدابير الاضافية المتعلقة بنظام الحجر الصحي الخاص".

يجب الذكر ان 8 مارس يوم المرأة العالمي يعتبر يوم العطلة في اذربيجان.