أذربيجان: كل وسائل المواصلات العامة متوقفة في 8 مارس
AzerTAg.az
٠٤.٠٣.٢٠٢١ [١٤:١٥]
باكو، 4 مارس (أذرتاج).
ستوقف كل وسائل المواصلات العامة حركتها في اذربيجان ابتداء من الساعة 00:00 في 6 مارس حتى الساعة 06:00 في 9 مارس.
افادت وكالة أذرتاج ان مجلس الوزراء ادخل تعديلا على قراره بشأن "التدابير الاضافية المتعلقة بنظام الحجر الصحي الخاص".
يجب الذكر ان 8 مارس يوم المرأة العالمي يعتبر يوم العطلة في اذربيجان.
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