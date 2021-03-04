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    أذربيجان: كل وسائل المواصلات العامة متوقفة في 8 مارس

    ٠٤.٠٣.٢٠٢١ [١٤:١٥‎]

    باكو، 4 مارس (أذرتاج).

    ستوقف كل وسائل المواصلات العامة حركتها في اذربيجان ابتداء من الساعة 00:00 في 6 مارس حتى الساعة 06:00 في 9 مارس.

    افادت وكالة أذرتاج ان مجلس الوزراء ادخل تعديلا على قراره بشأن "التدابير الاضافية المتعلقة بنظام الحجر الصحي الخاص".

    يجب الذكر ان 8 مارس يوم المرأة العالمي يعتبر يوم العطلة في اذربيجان.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: كل وسائل المواصلات العامة متوقفة في 8 مارس
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