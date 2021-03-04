الرئيس إلهام علييف: تعاوننا العسكري مع باكستان سيسهم في إحلال السلام في العالم

باكو، 4 مارس، أذرتاج

لدينا إمكانات كبيرة للتعاون العسكري مع باكستان وأنا متأكد من أنكم ستناقشون اليوم خططنا المستقبلية مع زملائكم. نحن بالفعل على دراية بمنتجات صناعة الدفاع الباكستانية. كما تعلمون، اشترينا معدات عسكرية من باكستان ونريد أن نواصل هذه العملية. في نفس الوقت نفكر في مناورات عسكرية مشتركة. نعتقد أن الوقت قد حان.

تفيد أذرتاج أن هذه الكلمات قالها الرئيس إلهام علييف خلال لقائه أمس بوفد برئاسة الجنرال نديم رضا رئيس هيئة الأركان المشتركة بجمهورية باكستان الإسلامية.

وقال رئيس الجمهورية: "لقد شهدنا بالفعل النتائج الجيدة للصيغة الثلاثية للتعاون بين أذربيجان وتركيا وباكستان في المجالات السياسية وغيرها، بما في ذلك الدفاع. أعتقد أننا سوف نوحد جهودنا لتقوية مواقفنا والمساهمة في السلام. لأن بلادنا مع السلام والعدالة في المنطقة. كان علينا أن نعيد العدالة بأنفسنا عندما رأينا أن القانون الدولي لم ينجح ولم يتم تنفيذ قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة لمدة 27 عاماً ولم يفرض المجتمع الدولي عقوبات على أرمينيا ولم تتم معاقبة أرمينيا وتوقفت مفاوضات لا نهاية لها. أي، إذا لم ينجح القانون الدولي فيجب تحقيقه بالقوة. لقد حققنا ذلك وأظهرناه للعالم كله".

قال الرئيس إلهام علييف إننا نريد السلام واليوم نحن نشجع السلام. وبالتالي، فإن تعاوننا العسكري سيسهم في إحلال السلام في العالم.