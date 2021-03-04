المحتلون الأرمن يحولون مسجدا في قرية مردينلي الى اصطبل للمواشي ويدمرون مقبرة (صور)

فضولي، 4 مارس / آذار، (أذرتاج)

أحد المناطق السكنية التي تعرضت للهمجية الارمينية في قاراباغ هي قرية مردينلي لمحافظة فضولي.

أفادت وكالة اذرتاج ان قرية مردينلي تقع على ساحل نهر كوندلانجاي وعلى السهل. قبل الاحتلال ازدهرت هنا تربية المواشي وزراعة الحبوب وزراعة الكروم. تم تحرير القرية التي احتلها الأرمن ودمروها في عام 1993 خلال عمليات الهجوم المضاد التي نفذها الجيش الأذربيجاني في 9 نوفمبر عام 2020.

قام المخربون الأرمن بنهب القرية اثناء كونها تحت وطأة الاحتلال الذي دام حوالي 27 عاما ومحوها من على وجه الأرض. دمرت جميع المنازل والمنشأت الاجتماعية ودمرت المزارع. حول العدو مسجد القرية الى اصطبل للمولشي وأظهروا كراهيتهم للأذربيجانيين. كما دمر الأرمن مقبرة القرية - دمرت القبور وأزيلت شواهد القبور.

نقدم لكم صورا من المسجد والمقبرة في قرية مردينلي.