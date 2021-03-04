الرئيس إلهام علييف يلقي كلمة في القمة الافتراضية لمنظمة التعاون الاقتصادي
AzerTAg.az
٠٤.٠٣.٢٠٢١ [١٨:١٤]
باكو، 4 مارس / آذار، (أذرتاج)
تنعقد اليوم القمة الرابعة عشر للمنظمة التعاون الاقتصادي عبر الاتصال المرئي.
افادت وكالة اذرتاج ان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ألقى كلمة في القمة.
تستمر القمة.
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