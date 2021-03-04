  • الرئيسية
    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يلقي كلمة في القمة الافتراضية لمنظمة التعاون الاقتصادي

    ٠٤.٠٣.٢٠٢١ [١٨:١٤]

    باكو، 4 مارس / آذار، (أذرتاج)

    تنعقد اليوم القمة الرابعة عشر للمنظمة التعاون الاقتصادي عبر الاتصال المرئي.

    افادت وكالة اذرتاج ان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ألقى كلمة في القمة.

    تستمر القمة.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلقي كلمة في القمة الافتراضية لمنظمة التعاون الاقتصادي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ٠٣.٠٣.٢٠٢١ [١٧:١١]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي الوفد برئاسة رئيس هيئة الأركان المشتركة في باكستان عبر الاتصال المرئي
    ٠١.٠٣.٢٠٢١ [١٤:٠٨]
    باكو: تدشين متحف ناقلة "سوراخاني" لأول مرة في العالم
    الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الاولى مهربان علييفا يحضران حفل الافتتاح
    ٠١.٠٣.٢٠٢١ [١٣:٣٠]
    الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفلي إطلاق العبارة "الأكاديمية ظريفة علييفا" من نوع "Ro-Pax" وإبحار العبارة "أذربيجان" لنفس الغرض
    ٢٦.٠٢.٢٠٢١ [١٣:٥‎٤]
    السيدة الاولى للرئيس مهربان علييفا: لا يمكن نسيان المآسي مثل مجزرة خوجالي
    الرئيس إلهام علييف يلقي كلمة في القمة الافتراضية لمنظمة التعاون الاقتصادي الرئيس إلهام علييف يلقي كلمة في القمة الافتراضية لمنظمة التعاون الاقتصادي الرئيس إلهام علييف يلقي كلمة في القمة الافتراضية لمنظمة التعاون الاقتصادي الرئيس إلهام علييف يلقي كلمة في القمة الافتراضية لمنظمة التعاون الاقتصادي