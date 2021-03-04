عقد لقاء الأعمال الأذربيجاني القطري

باكو، 4 مارس، أذرتاج

عقد لقاء العمل على شكل مؤتمر فيديو بين دوائر الأعمال في جمهورية أذربيجان ودولة قطر. تم تنظيم هذا الحدث من قبل مؤسسة ترويج الصادرات والاستثمار الأذربيجانية (AZPROMO) وغرفة تجارة قطر (Qatar Chamber) .

وأخبرت السفارة الأذربيجانية في قطر وكالة أذرتاج أن أعضاء الوفود الرسمية أشاروا إلى الإمكانات الكبيرة للعلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية بين البلدين وأعربوا عن اهتمامهم بالاستفادة الفعالة من الفرص المتاحة. وفي هذا الصدد، أشير إلى وجود فرص وآفاق جذابة لتعزيز التعاون في التجارة والزراعة وإنتاج الغذاء والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة المتجددة وعدد من المجالات الأخرى.

أكد سفير أذربيجان في قطر رشاد إسماعيلوف على أهمية تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، إلى جانب المجالات الأخرى، وقال إن السفارة مستعدة للمساهمة في تعزيز العلاقات في المجالات ذات الاهتمام المشترك لدوائر الأعمال الأذربيجانية والقطرية.

وقدم ممثلو مؤسسة ترويج الصادرات والاستثمار الأذربيجانية ومؤسسة قطر لترويج الاستثمار (IPAQ) عروضاً مفصلة عن فرص الاستثمار في البلدين الذين يمثلونهما في الاجتماع.

خلق الاجتماع الظروف المناسبة للشركات ورجال الأعمال الأذربيجانيين والقطريين الذين يعتزمون إقامة اتصالات مباشرة في مختلف المجالات ومناقشة فرص التعاون المحتملة.