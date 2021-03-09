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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يلتقي وفد الجمعية الوطنية التركية الكبرى

    ٠٩.٠٣.٢٠٢١ [١٨:١٩]

    باكو، 9 مارس / آذار، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الأمة التركي الكبير عاكف شاغاتاي كلتش والوفد المرافق له.

    AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يلتقي وفد الجمعية الوطنية التركية الكبرى
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    الرئيس إلهام علييف يلتقي وفد الجمعية الوطنية التركية الكبرى الرئيس إلهام علييف يلتقي وفد الجمعية الوطنية التركية الكبرى