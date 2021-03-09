الرئيس إلهام علييف يلتقي وفد الجمعية الوطنية التركية الكبرى
AzerTAg.az
٠٩.٠٣.٢٠٢١ [١٨:١٩]
باكو، 9 مارس / آذار، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الأمة التركي الكبير عاكف شاغاتاي كلتش والوفد المرافق له.
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