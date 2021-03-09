الرئيس إلهام علييف يلتقي وفد الجمعية الوطنية التركية الكبرى

القنصلان العامان لأذربيجان وتركيا في لوس أنجلوس يلتقيان بقادة الجالية الباكستانية

الاجتماع يدين هجمات اللوبي الأرمني في الولايات المتحدة ضد باكستان باكو، 9 مارس، أذرتاج حضر القنصلان العامان لأذربيجان وتركيا في لوس أنجلوس نسيمي أغاييف وجان أوغوز اجتماعاً عبر