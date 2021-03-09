باكو، 9 مارس / آذار، (أذرتاج) قال مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 3 آلاف و483 شخص تم تطعيمهم اليوم. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الالكتروني "koronavirusinfo.az" على الانترنت أنه حتى الآن، تم تطعيم 411 الف و496 شخص في بلدنا ضد عدوى فيروس كورونا المستجد. يستمر التطعيم بنجاح في جميع مناطق البلاد.

AZERTAG.AZ : تطعيم أكثر من 411 الف شخص في أذربيجان

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