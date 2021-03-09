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    العثور على أسلحة وذخائر في فضولي

    ٠٩.٠٣.٢٠٢١ [١٩:٢٨]

    فضولي، 9 مارس / آذار، (أذرتاج)

    تتواصل عمليات كشف وضبط الاسلحة والذخائر التي تركها الجيش الارميني في الاراضي الاذربيجانية المحررة من الاحتلال خلال الحرب الوطنية.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الداخلية ان افراد قسم الشرطة لمحافظة فضولي عثروا خلال تفتيش خنادق وقواعد العدو المنهزم في المحافظة على 6 رشاشات ومدفعان رشاشان و3 راجمات القنابل ونظام صاروخي مضاد للدبابات و4 قنابل يدوية و726 نوع مختلف من القذائف والحارقة و8420 خرطوشة من عيار مختلف تركها الجنود الارمن هاربين من ميدان الحرب.

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