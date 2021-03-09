الوزير: شركات الاتحاد الأوروبي تدعم الإجراءات لتقليل التأثير السلبي على الاقتصاد الأذربيجاني أثناء الوباء

باكو، 9 مارس / آذار، (أذرتاج)

وفقًا للإصدار الخامس من "تقرير بيئة الأعمال للاتحاد الأوروبي 2020"، تدعم 75 في المائة من شركات الاتحاد الأوروبي تماما الإجراءات المتخذة لتقليل التأثير السلبي على الاقتصاد الأذربيجاني أثناء الوباء، حسبما افادته وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الاقتصاد مكائيل جباروف.

قال الوزير إن 55 في المائة من الشركات أشادت بالإعفاءات الضريبية والفوائد المالية و49 في المائة منها بدفع الأجور في المناطق الأكثر تضررا من الوباء و40 في المائة منها برقمنة الإجراءات الإدارية.