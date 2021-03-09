رجلا الأعمال اليابانيان يزوران المجمع التذكاري للإبادة الجماعية في غوبا

خاشماز، 9 مارس، إيلخان يوسفلي، أذرتاج

قام رجلا الأعمال اليابانيان تارو سافادا ومونتشيكا تانيو بزيارة المجمع التذكاري للإبادة الجماعية في غوبا أمس.

يفيد مراسل أذرتاج الإقليمي أنه عند التعارف على المجمع، قدمت معلومات مفصلة للضيفين عن الإبادة الجماعية التي ارتكبها الأرمن. أشير إلى أن مجمع غوبا التذكاري للإبادة الجماعية الذي أنشئ بدعم من مؤسسة حيدر علييف تم افتتاحه في 18 سبتمبر 2013.

أبلغ رجلا الأعمال اليابانيان أنه تم اكتشاف مقبرة ضحايا الإبادة الجماعية في غوبا في 1 أبريل 2007 أثناء أعمال التنقيب في المنطقة. بعد ذلك، أجرى موظفو معهد الآثار والإثنوغرافيا للأكاديمية الوطنية الأذربيجانية للعلوم بحثاً مكثفاً في المقبرة الجماعية. نتيجة للبحث، تقرر أن المقبرة دفن فيها ضحايا الإبادة الجماعية التي ارتكبها الأرمن ضد السكان المدنيين المحليين في عام 1918.