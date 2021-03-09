  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    إنشاء منطقة صناعية مشتركة بين إيران وأذربيجان في أردبيل يعطي دفعة للتنمية الاقتصادية لكلا البلدين

    ٠٩.٠٣.٢٠٢١ [٢٣:٠٧]

    طهران، 9 مارس، أذرتاج

    سيعطي إنشاء منطقة صناعية مشتركة بين إيران وأذربيجان في محافظة أردبيل دفعة كبيرة للتنمية الاقتصادية للبلدين المجاورين والصديقين.

    تفيد أذرتاج أن البيان بهذا الصدد جاء من وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني علي رضا رزم حسيني. وتفقد الوزير المنطقة التي ستقام فيها المنطقة الصناعية بالقرب من بلدة بارساباد بولاية أردبيل. وقال إن المنطقة الصناعية ستعمل على زيادة الروابط الاقتصادية بين البلدين، وكذلك زيادة تطور الوضع الاجتماعي في كل من البلدين. كما تم التخطيط لاستثمارات مشتركة في المنطقة، ونتيجة لذلك سيتم بناء المصانع والمعامل. سيتم تصدير المصنوعات المنتجة هنا وتلبية لاحتياجات الأسواق المحلية.

    وقال إن بناء المنطقة الصناعية بالقرب من بلدة بارساباد في أردبيل لم يتم اختياره بالصدفة. سيمر من هنا خط السكك الحديدية وهو أحد الأجزاء الرئيسية لممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب. هذا ملائم لتصدير السلع المصنعة.

    وأشار الوزير إلى أن إيران وأذربيجان لديهما إمكانات اقتصادية كبيرة لبناء منطقة صناعية والاستثمار المشترك.

    AZERTAG.AZ :إنشاء منطقة صناعية مشتركة بين إيران وأذربيجان في أردبيل يعطي دفعة للتنمية الاقتصادية لكلا البلدين
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٩.٠٣.٢٠٢١ [١٩:٣٣]
    الوزير: شركات الاتحاد الأوروبي تدعم الإجراءات لتقليل التأثير السلبي على الاقتصاد الأذربيجاني أثناء الوباء
    ٠٥‎.٠٣.٢٠٢١ [١٦:٤١]
    تشغيل مصنع لمنتجات الجبس في قاراداغ
    ٠٤.٠٣.٢٠٢١ [٢١:١٩]
    عقد لقاء الأعمال الأذربيجاني القطري
    ٠٤.٠٣.٢٠٢١ [١٨:٣٠]
    بحث آفاق العلاقات التجارية بين أذربيجان والعراق
    إنشاء منطقة صناعية مشتركة بين إيران وأذربيجان في أردبيل يعطي دفعة للتنمية الاقتصادية لكلا البلدين