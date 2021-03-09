إنشاء منطقة صناعية مشتركة بين إيران وأذربيجان في أردبيل يعطي دفعة للتنمية الاقتصادية لكلا البلدين

طهران، 9 مارس، أذرتاج

سيعطي إنشاء منطقة صناعية مشتركة بين إيران وأذربيجان في محافظة أردبيل دفعة كبيرة للتنمية الاقتصادية للبلدين المجاورين والصديقين.

تفيد أذرتاج أن البيان بهذا الصدد جاء من وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني علي رضا رزم حسيني. وتفقد الوزير المنطقة التي ستقام فيها المنطقة الصناعية بالقرب من بلدة بارساباد بولاية أردبيل. وقال إن المنطقة الصناعية ستعمل على زيادة الروابط الاقتصادية بين البلدين، وكذلك زيادة تطور الوضع الاجتماعي في كل من البلدين. كما تم التخطيط لاستثمارات مشتركة في المنطقة، ونتيجة لذلك سيتم بناء المصانع والمعامل. سيتم تصدير المصنوعات المنتجة هنا وتلبية لاحتياجات الأسواق المحلية.

وقال إن بناء المنطقة الصناعية بالقرب من بلدة بارساباد في أردبيل لم يتم اختياره بالصدفة. سيمر من هنا خط السكك الحديدية وهو أحد الأجزاء الرئيسية لممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب. هذا ملائم لتصدير السلع المصنعة.

وأشار الوزير إلى أن إيران وأذربيجان لديهما إمكانات اقتصادية كبيرة لبناء منطقة صناعية والاستثمار المشترك.