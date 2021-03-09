أوزبكستان وتركيا توقعان على وثائق حول تطوير التعاون

طشقند، 9 مارس، أذرتاج

التقى وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو الذي يزور أوزبكستان بنظيره الأوزبكي عبد العزيز كاملوف وعُقد الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط الاستراتيجي برئاسة الوزراء.

تفيد أذرتاج استناداً إلى المكتب الصحفي لوزارة خارجية أوزبكستان ان الاجتماع الوزاري ركز على تعميق الحوار في مجالات السياسة والتجارة والاقتصادة والنقل والاتصالات وتوظيف الاستثمارات والسياحة والعلوم والتعليم والثقافة والمجال الإنساني والحوار بين البرلمانين وتكميل الإطار القانوني وتنمية التعاون الإقليمي وتم بحث قضايا تعميق العلاقات في المجالات الأخرى.

وكانت قضايا الاستعدادات للقمة الثانية لمجلس التعاون الاستراتيجي الأوزبكي التركي على مستوى عالٍ في صدارة الاهتمامات.

من الجدير بالذكر أن القمة الأولى لمجلس التعاون الاستراتيجي الأوزبكي التركي عقدت في أنقرة في فبراير من العام الماضي. وتم خلال الاجتماع توقيع مذكرة التفاهم بين وزارتي خارجية الدولتين في مجال برنامج التعاون وخدمات الترجمة في أعوام 2022-2023.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول تكثيف التعاون داخل الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية ومنظمة التعاون الاقتصادي وغيرها من المنظمات.