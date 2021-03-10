الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير الخارجية والتجارة الخارجية المجري عبر الاتصال المرئي
AzerTAg.az
١٠.٠٣.٢٠٢١ [١٢:٣٦]
باكو، 10 مارس / آذار، (أذرتاج)
التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم بيتر زيجارتو وزير الخارجية والتجارة الخارجية المجري عبر الاتصال المرئي.
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