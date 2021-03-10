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    الرئيس إلهام علييف يلتقي بالممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون جنوب القوقاز

    ١٠.٠٣.٢٠٢١ [١٤:٣٤]

    باكو، 10 مارس / آذار، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون جنوب القوقاز تويفو كلار.

    افادت وكالة اذرتاج ان الجانبين تبادلا وجهات النظر حول آفاق التعاون بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي.

    ناقش الطرفان خلال اللقاء الوضع الجيوسياسي الجديد في المنطقة وظروف ما بعد الحرب وترميم وإعادة إعمار الأراضي المحررة في أذربيجان وتنفيذ مشاريع النقل الإقليمية.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي بالممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون جنوب القوقاز
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